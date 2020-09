Colère du capitaine de West Ham suite à la vente d'un talent prometteur : "Je suis dégoûté"

L'international anglais U21 Grady Diangana avait été prêté la saison dernière aux Baggies, qui ont empoché la promotion en Premier League. Il retrouvera l'ancien boss des Hammers, Slaven Bilic, cette saison en Premier League.

La décision de vendre un talent aussi prometteur, et issu de son centre de formation, n'a pas été bien accueillie par les supporters du club tout comme son capitaine, Mark Noble qui a fait part de sa colère : "En tant que capitaine de ce club, je suis dégoûté, furieux et triste que Grady soit parti, un super garçon avec un grand avenir", partageait Noble en réponse à la communication de West Ham qui confirmait le départ définitif de Diangana.

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6