Une rencontre de Nations League reportée à cause du coronavirus

Deux joueurs tchèques ont été en contact avec une personne qui était positive au coronavirus.

La République Tchèque ne pourra pas jouer son deuxième match de Nations League ce lundi. Après leur victoire contre la Slovaquie 2-1, les Tchèques ont stoppé immédiatement leurs entraînements, indique l'AFP.

La cause ? Thomas Soucek (West Ham) et Patrik Schick (AS Roma) ont été contact avec un membre de la sélection positif au Covid-19. Ils n'étaient d'ailleurs pas présents sur la feuille de match contre la Slovaquie.

Par précaution, la rencontre de ce lundi face à l'Ecosse est reportée. Pour leur première journée de Nations League, les Ecossais avaient été contraints au match nul 1-1 contre Israël.