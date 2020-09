Ligue des Nations : Gibraltar vainqueur, la Macédoine bat l'Arménie

Bon résultat pour la petite équipe de Gibraltar, qui a battu Saint-Marin en Ligue D de Nations League. La Macédoine du Nord, de son côté, a battu l'Arménie.

Les premiers matchs de ce samedi en Ligue des Nations se tenaient en milieu d'après-midi. En Ligue C, dans le groupe J, la Macédoine du Nord accueillait ainsi l'Arménie et l'a emporté 2-1, avec notamment la participation de l'ancien de Zulte Waregem et du KV Malines Aleksandar Trajkovski. Plus tard dans la journée, l'Estonie reçoit la Géorgie.

Dans la Ligue D, Gibraltar recevait Saint-Marin. Dans ce groupe de 3 équipes (le Liechtenstein étant la troisième), les locaux l'ont emporté (1-0) face à la petite république saintmarinaise.