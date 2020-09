L'Antwerp prolonge son capitaine

Jour de prolongations en Pro League.

Après le Club de Bruges, qui a annoncé la prolongation de Clinton Mata ce lundi, c'est au tour de l'Antwerp d'annoncer la prolongation d'un de ses cadres, puisque c'est le capitaine du Matricule 1 qui a paraphé un nouveau contrat.

Faris Haroun avait rejoint l'Antwerp en 2016, il a participé à la montée, et fait partie des joueurs qui ont replacé l'Antwerp sur la carte du football belge en soulevant la Coupe de Belgique le mois dernier, il a signé un nouveau contrat de deux ans et est donc engagé avec le Great Old jusqu'au 30 juin 2022.