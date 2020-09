Grande première pour Charles De Ketelaere, Antoine Colassin sur le banc: la première compo de Jacky Mathijssen

La Belgique reçoit l'Allemagne et avec une petite surprise entre lees perches.

Jacky Mathijssen a succédé à Johan Walem en début d'année 2020 à la tête de l'équipe nationale U21, il aura dû attendre le mois de septembre pour vivre son premier match. Un duel contre le leader du groupe, l'Allemagne, que les Diablotins, deuxièmes, avaient battu en fin d'année 2019.

Et Mile Svilar est confirmé dans les buts. Le portier de Benfica avait disputé les quatre premières rencontres, il sera à nouveau dans les buts ce mardi. Zinho Vanaheusden, Sebastiaan Bornauw et Hannes Delcroix formeront la charnière centrale. Alexis Saelemaekers et Francis Amuzu arpenteront les flancs.

Au milieu, le sélectionneur opte pour le duo Daouda Peeters-Orel Mangala, Loïs Openda est confirmé en attaque, avec Mike Tresor Ndayishimiye dans son dos. Et Charles De Ketelaere, appelé pour la première fois en U21, a d'entrée les honneurs d'une titularisation. Autre nouveau venu dans le groupe, Antoine Colassin débutera, pour sa part, sur le banc.