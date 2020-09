La fin de Bartomeu ? Les élections du FC Barcelone se tiendront à cette date

Les élections présidentielles du FC Barcelone ont une date officielle.

Le CA du FC Barcelone a convenu ce mercredi soir que les prochaines élections à la présidence du club se tiendraient les 20 et 21 mars prochains, sur tout le week-end et pas sur une seule journée afin de limiter les risques sur le plan sanitaire, rapporte le club sur son site officiel. Le vote à distance pourrait également être mis en place.

Ces élections devraient, sauf énorme surprise, signifier la fin de règne de Josip Maria Bartomeu, président actuel et responsable aux yeux de beaucoup de "l'affaire Lionel Messi" et, plus globalement, du piteux état dans lequel est le Barça à l'heure actuelle.