Ronald Koeman privé d'une pépite pour son premier match à la tête du Barça

Ansu Fati a été très en vue avec la Roja face à l’Ukraine (4-0 et un but du Catalan).

Depuis, le joueur a fait son retour à Barcelone, mais il souffre d'une contusion à la hanche contractée à l'entraînement de ce matin.

La durée de son absence n'est pas encore connue toutefois une chose est sûre : il ne prendra pas part au premier match amical du Barça face au Nastic Tarragona.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a right hip contusion, which he suffered during Friday’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/XdIrB2exXG