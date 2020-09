Liga : Grenade surprend l'Athletic Bilbao, Osasuna évite le piège Cadiz

La Liga faisait son grand retour ce week-end.

Pour la reprise en Liga, Grenade s'est imposé 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Les Grana, qui ont arraché un ticket pour les préliminaires d'Europa League, ont surpris l'Athletic Bilbao. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Herrera (49e) et Milla (53e).

Plus tard dans la soirée, Osasuna se déplaçait à Cadiz, récent promu de Liga qui effectuait sa première saison au sein de l'élite espagnole depuis quatorze années. Osasuna ne s'est pas fait surprendre et s'est imposé 0-2 grâce à un but d'Adrian et de Ruben Garcia.

Durant l'après-midi, c'était la rencontre entre Eibar et Celta Vigo qui donnait le coup d'envoi officiel de la Liga. Mais l'opposition s'est terminée sur un triste 0-0.