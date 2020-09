Coupe de Belgique : Le FC Liège accède péniblement au 4ème tour

Ce dimanche après-midi, le FC Liège recevait Waremme lors du troisième tour de la Coupe de Belgique devant plusieurs de ses supporters à Rocourt.

Le FC Liège ne veut pas revivre le camouflet vécu l'année dernière en Coupe de Belgique. Sortis par les Francs-Borains, ils avaient ainsi raté une affiche de prestige contre le Club de Bruges. Le matricule 4 aura donné le ton d'entrée de jeu en débutant la rencontre tambour battant. Cela paiera puisque Mouchamps, très bien servi par D'Ostilio, ouvrira la marque (20e), 1-0. Quelques minutes plus tard, Lallemand aura l'occasion de doubler la mise, mais son tir passera juste à côté (24e). Les Liégeois obtiendront une nouvelle belle occasion avec une tête de Bruggeman captée par Solheid (27e). Pourtant malmenés, les visiteurs égaliseront via Martin Saint-Mard (29e), 1-1.

Les Sang et Marine auront une nouvelle belle opportunité via le flanc gauche. Bruggeman servira un caviar à Rôdes à l'entrée de la surface mais le médian manquera la cible en envoyant le ballon bien au-dessus du but adverse (38e). Le numéro 8 manquera à nouveau une belle occasion juste avant la pause (45e). Le score ne bougera pas à la mi-temps (1-1).

Au retour des vestiaires, le FC Liège aura du mal à se procurer des situations dangereuses tant le jeu développé sera lent et prévisible. Waremme aura compris que l'exploit était possible, Lagrib décochera d'ailleurs une frappe puissante à distance boxée par un Debaty vigilant (50e). Voyant ses troupes incapables de trouver la solution, Drazen Brncic fera monter Renquin et Gertsmans après l'heure de jeu. Après un beau travail de Suarez, les Sang et Marine parviendront à reprendre les commandes de la rencontre via leur capitaine D'Ostilio (79e), 2-1. Renquin alourdira le score en toute fin de rencontre (90e) 3-1. Le matricule 4 s'impose péniblement et se hisse donc au quatrième tour de la Croky Cup.

RFC Liège : Debaty, Kerstenne (Gertsmans 65e), D'Ostilio, Bustin, Van Den Ackerveken, Rôdes, Köse, Suarez, Bruggeman (Renquin 60e), Mouchamps, Lallemand

Stade Waremmien : Solheid, Saint-Mard, Lacroix, Fondaire, Gonzatti (Kurbali 83e), Deflandre, Merchies, La Rocca, Raskin (Lagrib 32e), Lapierre (Havelange 73e), Dessart

Cartons : Bustin (3e) ; Lacroix (4e)