Efficacité et "un peu de réussite": les ingrédients de la cinquième victoire de Charleroi

Charleroi confirme son excellent début de saison, mais la victoire de dimanche soir à Zulte Waregem fut sans doute la plus compliquée de ce début de saison.

"Ça a été un match très difficile", confirme Karim Belhocine pour débuter son analyse. D'abord à cause de l'adversaire, parce qu'il y avait, en face des Carolos, une équipe de Zulte Waregem assez solide qui n'a laissé que très peu d'espaces. Le coach des Zèbres insiste: "Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Notamment en première période, où ils gagnaient beaucoup de duels."

Il n'y a pas de match facile.

Et c'est finalement Kaveh Rezaei, bien aidé par un excellent travail de Ryota Morioka, qui a permis à Charleroi de prendre les devants, à moins d'une demi-heure du coup de sifflet final. Un but qui n'a pourtant pas coupé les jambes les Flandriens. "Après le but d'ouverture, ils ont deux très belles opportunités et il nous a fallu un peu de chance, mais aussi le gros travail de nos défenseurs, pour garder l'avantage."

Et Charleroi a finalement enfoncé le clou pour s'offrir cette cinquième victoire consécutive. Au caractère. Même si Karim Belhocine refuse de fanfaronner. "Ce sont la solidarité et l'expérience qui nous ont permis d'émerger et, pour ça, je félicite mes joueurs, mais on a vu qu'il n'y avait pas de match facile", conclut-il.