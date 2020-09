Tottenham et Everton veulent se faire une place au soleil

Tottenham et Everton se rencontrent lors de la première journée de Premier League. Les deux équipes ne manquent pas d'ambition.

Finaliste de la Ligue des Champions en 2019, Tottenham a vécu une dernière saison compliquée. Pochettino, homme fort de ces dernières années a été remercié et a été remplacé par le Special one, José Mourinho. Depuis son arrivée, le Mou a connu des hauts et des bas. Privé de son meilleur buteur Harry Kane en début d’année 2020, Tottenham a profité de la coupure imposée par la Covid pour récupérer l’ensemble de ses joueurs pour la dernière ligne droite. Les Spurs ont finalement terminé 6es et participeront à la prochaine campagne d’Europa League.

José Mourinho est réputé pour gagner lors de sa deuxième saison en club, le portugais sera jugé sur les résultats immédiats de son équipe. Le club londonien avait enregistré les arrivées de Gedson Fernandes et de Steven Bergjwin lors du mercato hivernal. Cet été, les Spurs ont signé deux éléments rompus aux joutes de la Premier League, Matt Doherty et Pierre-Emile Hojbjerg. Avec des cadres toujours en place (Lloris, Alderweireld, Dier, Alli, Heung-min Son, Harry Kane), un recrutement intelligent et un des plus prestigieux entraîneurs, Tottenham vise une place dans le Top 4.

En face, Everton a annoncé la couleur lors du mercato. Le club a recruté le Napolitain Allan, le Français Abdoulaye Doucouré (Watford) et le Colombien du Real Madrid James Rodriguez. Ces deux arrivées souhaitées par Carlo Ancelotti font des Toffees, un outsider pour les places européennes.

12e du dernier exercice, Everton se veut ambitieux avec pour but de titiller les grosses cylindrées. Ancelotti peut s’appuyer sur un duo offensif Richarlison-Calvert Lewin excellent lors des 6 derniers mois.

A domicile, une formation des Spurs devrait s’imposer à domicile face à une équipe d’Everton ambitieuse, mais qui aura peut-être besoin de temps pour intégrer ses recrues. La cote des Spurs est de 2.00. Il y a de quoi doubler votre mise !