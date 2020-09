Virgil Van Dijk : "Leeds va causer beaucoup de problèmes aux équipes de Premier League"

Buteur face à Leeds (4-3), l'international néerlandais n'oublie pas les difficultés rencontrées face au promu, dont il a salué la prestation.

Liverpool débute la saison par une victoire compliquée contre Leeds United (4-3). Rejoints trois fois à la marque, les Reds sont quand même parvenus à prendre la mesure de l'équipe dirigée pat Marcelo Bielsa.

Auteur du deuxième but des siens à Anfield, Virgil Van Dijk n'a pas été des plus rassurants défensivement. Le défenseur central l'a avoué à l'issue de la rencontre. "C'est totalement ce que nous attendions de Leeds. Parfois, nous aurions pu faire mieux, mais le plus important, ce sont les trois points. Leeds va causer beaucoup de problèmes aux équipes à cause de leur façon de jouer. Nous leur en remercions", a-t-il déclaré à BBC .