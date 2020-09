🎥 Après une série de jongles très réussie, Miralem Pjanic livre ses premiers mots

Le 29 juin dernier, le milieu de terrain est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone. Après avoir terminé la saison avec la Juventus, le milieu de terrain a été présenté ce mardi au Camp Nou.

Première recrue du FC Barcelone cet été où il a été échangé par la Juventus Turin avec Arthur Melo, Miralem Pjanic a été officiellement présenté ce mardi devant la presse. Le milieu de terrain bosniaque, qui portera le numéro 8 chez les Blaugrana, a posé sous ses nouvelles couleurs avant de réaliser quelques jongles sur la pelouse du Camp Nou.

Miralem Pjanic a expliqué son choix de rejoindre le club blaugrana. "Merci au club, au président, à Eric (Abidal), qui m'a envoyé un gros câlin. C'est une fierté énorme pour moi d'être ici, ainsi que pour ma famille. Nous sommes très heureux. Je me battrai pour amener le club là où il doit être et conquérir des trophées. Je suis fier d'entrer dans ce stade. Enfant, j'en rêvais déjà. Faire partie de ce club est extraordinaire. Je suis dans le plus grand club du monde et, pour moi, c'est une fierté. C'est un pas en avant dans ma carrière. C'est un défi d'être dans ce vestiaire avec tous ces grands champions. J'espère aider avec mon expérience et mon football. J'essaierai de jouer mon football. Regarder Barcelone jouer ces dernières années a été incroyable, car ce club a été une référence. Mon objectif est de faire plaisir aux gens", a lâché le Bosnien qui a confié qu'il aurait pu rejoindre la Catalogne avant.

"J'aurais aimé venir il y a six ans, mais le mercato est comme ça. Je suis professionnel et j'ai joué dans de grands clubs. Ma carrière a été importante et je respecte mes clubs. Mais, pour moi, j'ai atteint mon apogée et je suis heureux. Quitter la Juventus est difficile, un club incroyable avec un président incroyable. Mais un joueur doit continuer à grandir et relever de nouveaux défis. Après neuf ans en Italie, j'avais besoin de nouveaux objectifs. J'ai été en contact avec Barcelone plusieurs fois et c'était un rêve", a ajouté le médian.

"L'année dernière a été difficile pour tous les clubs. Vous ne pouvez pas penser au passé. Nous trouverons une motivation pour continuer. Barcelone a toujours été formidable et cela continuera de l'être. C'est un rêve et une opportunité pour moi. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire puisque l'année dernière n'a pas été la meilleure (...) J'ai lu de l'extérieur tout ce qui s'est passé avec Messi. Son histoire avec le club a été incroyable. C'est un grand champion et un gagnant. Je pense que c'est chez lui et le voir sous un autre maillot aurait été étrange. Je le vois heureux. Il est le meilleur joueur de tous les temps. Et nous tenterons de gagner des trophées avec lui", a conclu Pjanic.