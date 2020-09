LDC : Gand vient à bout du Rapid Vienne et affrontera le Dynamo Kiev pour les barrages !

Le limogeage de Laszlo Bölöni a eu un impact sur la rencontre des Gantois. De son côté, Vertonghen a été éliminé avec Benfica à cause d'un but contre son camp.

Gand a réussi a éviter le piège du Rapid Vienne ! Les Buffalos se sont imposés 2-1 à la Ghelamco Arena dans les cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Nikola Dorsch a débloqué son compteur but avec les Gantois en ouvrant le score à la 36e minute d'une belle tête sur un centre bien calibré de Sven Kums. Il faudra attendre la demi-heure pour voir Gand doubler la mise grâce à un penalty conclut par Yaremchuk. Malgré la pression des Autrichiens et le but de Demir dans le temps additionnel de la rencontre, Gand a assuré son ticket pour les barrages.

Dans l'autre rencontre, le Dynamo Kiev s'est imposé sur le score de 2-0 contre l'AZ Alkmaar grâce à des réalisations de Rodriguez et Shapalenko. Ce seront donc les Ukrainiens qui affronteront les Gantois en barrage de Ligue des Champions !

Benfica et Vertonghen, buteur contre son camp, surpris par le PAOK

De son côté, Vertonghen effectuait ses grands débuts avec Benfica en compétition officielle. Les Aigles affrontaient le club grec du PAOK.

Et la surprise a eu lieu puisque c'est le PAOK qui a arraché le ticket pour les barrages grâce à une victoire 2-1. Vertonghen a eu la malchance d'inscrire un auto-but en déviant malencontrueusement le ballon dans propre goal.