Le coach de Vienne se méfie de Gand, "peu importe qui est l'entraîneur"

Le Rapid Vienne aura suivi avec le sourire les événements de ce week-end : piteuse défaite de La Gantoise à Eupen et ... licenciement de Laszlö Bölöni. Mais Dietmar Kühbauer reste concentré.

Le Rapid Vienne a commencé sa saison par une belle victoire (4-1) contre l'Admira, ce qui lui permet d'affronter Gand en confiance. "Mais c'est le football européen et La Gantoise a d'énormes qualités, peu importe son début de saison difficile. C'est l'Europe, ce sera un match difficile". Peu importe que Bölöni ait pris la porte : "Nous connaissons les joueurs et ils importent plus que le coach. Gand est fort sur le plan physique, à ne pas comparer avec Zagreb que nous avons affrontés au tour précédent", estime Dietmar Kühbauer, le coach du Rapid, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Nous voulons atteindre les barrages, puis les poules. Mes joueurs répondront présents, physiquement et mentalement", conclut-il.