Le top 10, sans Diable, des footballeurs les mieux payés du monde

Avec, sans surprise, les deux ogres de la planète foot aux deux premières places.

Le magazine spécialisé Forbes publie cette semaine son classement des footballeurs les mieux payés au monde en 2020 et, comme l'an dernier, ce sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui dominent le classement: salaires et revenus extérieurs, l'Argentin en est à 126 millions de dollars de revenus annuels, le Portugais en est à 117.

Le top 3 est toujours complété par Neymar, qui gagne un peu moins de 100 millions de dollars par an (96). Derrière le trio, les écarts se creusent et c'est Kylian Mbappé qui pointe en quatrième position (42 millions de dollars par an). Mohamed Salah (37), Paul Pogba (34), Antoine Griezmann (33), Gareth Bale (29), Robert Lewandowski (28) et David De Gea (27) complètent ce top 10.