Coupe de la Ligue : Mitrovic buteur avec Fulham, Leeds et Southampton éliminés

Lors du second tour de la Coupe de la Ligue anglaise, deux clubs de Premier League ont d'ores et déjà pris la porte.

West Bromwich Albion (3-0 face à Harrogate) et Everton (3-0 face à Salford City) n'ont pas tremblé au second tour de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, face à leurs adversaires de League Two (D4 anglaise). Fulham, de son côté, aura dû s'en remettre à Aleksandar Mitrovic, seul buteur du soir, pour se défaire d'Ipsich Town (D3). Denis Odoi a disputé toute la rencontre.

Mais tous les clubs de Premier League n'ont pas passé l'écueil de ce second tour : le Leeds United de Marcelo Bielsa n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à Hull City (D3) et s'est finalement incliné au terme d'une séance de tirs au but interminables (9-8) ; Southampton a pris la porte dans le temps règlementaire (0-2) face à Brentford, club de Championship passé tout près de la promotion en PL.