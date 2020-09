Mehdi Carcela : "Ça fait du bien d'être aligné d'entrée de jeu"

L'international marocain a été titularisé pour la première fois de la saison ce jeudi soir contre Bala Town (2-0) lors du deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Mehdi Carcela a fêté sa première titularisation de la saison lors de la victoire du Standard face à Bala Town. "Oui, ça fait du bien d'être aligné d’entrée de jeu et d’engranger ainsi plus de minutes", a confié le milieu offensif rouche au micro de Voo Sport World. "Cela s’est bien passé pour un premier match après autant de temps d’attente. Ce ne fut pas si simple car les Gallois ont fait preuve d’engagement et cassaient parfois le jeu. Mais j’ai pris du rythme et du temps de jeu, c’est le principal", a souigné le joueur âgé de 31 ans.

L'international marocain a ensuite expliqué pourquoi il a fallu attendre si longtemps avant de le revoir dans le onze rouche. "Ayant un peu mal vécu le confinement, il m'a fallu un certain temps pour être bien psychologiquement, ce qui est le cas depuis trois semaines. Ce jeudi soir, j’ai pu démontrer à nouveau mes qualités même si ce n’était pas un match de haut niveau", a conclu Mehdi Carcela.