Le Bayern Munich déjà en feu : "Nous avons toujours faim"

L'ex-joueur de Manchester City a été l'auteur d'un but et de deux passes décisives lors de sa première apparition officielle avec le Bayern Munich, contre Schalke 04 (8-0) ce vendredi.

Le Bayern Munich a débuté la saison de la meilleure des manières après avoir pris la mesure de Schalke 04 (8-0). "Comment expliquer ce 8-0 d'entrée ? L'équipe était déjà au top la saison dernière, il y a de très bons joueurs. Nous avons toujours faim, même après le triplé", a confié Leroy Sané à l'issue de la rencontre.

"Évidemment démarrer à domicile par un 8-0 c'est super. C'est très agréable de jouer enfin avec ces garçons-là. C'était une très bonne soirée, un bon match, nous avons vraiment fait feu de tout bois, je suis très content. Je veux me donner à fond pour cette équipe, mais je ne suis pas encore à 100 %", a précisé l'ancien joueur de Man City.

Hansi Flick était également satisfait de ses troupes. "Cela a été superbe de notre part. Avant le match, on voulait que celui-ci serve à définir où nous en sommes en ce moment et mes joueurs vont très bien ! On voulait montrer que cette saison encore, nous serons encore bien présents. Mais c'était juste un premier match. Il ne faut pas s'enflammer, mais c'était important de montrer que nous sommes sur le bon chemin", a conclu l'entraîneur du Bayern Munich.