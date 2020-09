Thibaut Courtois : "Je veux tout remporter avec le Real"

Le gardien des Diables Rouges veut vivre une grande saison avec le Real.

Thibaut Courtois se montre très ambitieux avec le Real : "Le but, c'est de remporter tous les trophées avec le Real : la Liga, la Ligue des Champions, la Copa et la Supercoupe. Devenir champion est très important, mais je veux vraiment remporter la Ligue des Champions", a-t-il déclaré pour Sporza.

"Avec ce noyau, nous pouvons viser le titre. Nous avons un bon mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience", explique le gardien avant de s'exprimer sur ses ambitions personnelles : "J'espère remporter un grand trophée avec les Diables, par exemple l'Euro. Mes meilleures années sont encore à venir et je vais continuer à m'entraîner dur pour être encore plus fort".