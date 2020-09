Le FC Séville refuse une offre de 55 millions d'euros de Manchester City pour l'un de ses meilleurs joueurs

Le club espagnol avait déboursé 25 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur en provenance de Bordeaux l'an passé. Un très bon choix puisque le jeune Français (21 ans) est rapidement devenu titulaire au sein de la défense andalouse.

Jules Koundé a brillé cette saison, que ce soit en Liga, en Ligue des champions et Europa League. Et le FC Séville s'en frotte les mains car ses performances ont tapé dans l'œil de pas mal de grands clubs comme le Real Madrid et désormais Manchester City.

D'après Marca, les Citizens ont d'ailleurs formulé une première offre de 55 millions d'euros aux dirigeants andalous pour s'offrir Koundé. Cette proposition a été refusée par le club espagnol, alors que la clause libératoire du Français est de 90 millions d'euros.

Le média explique également qu'une seconde offre pourrait parvenir à Séville d'ici quelques jours.