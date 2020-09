Les Citizens partent en reconquête

Manchester City veut récupérer un titre perdu et la reconquête commence ce lundi soir sur la pelouse de Wolverhampton.

La saison dernière, Manchester City avait perdu gros dans la course au titre en s’inclinant sur la pelouse de Wolverhampton, laissant filer Liverpool vers son 19e sacre. Pour cet exercice 2020/2021, les hommes de Pep Guardiola vont donc débuter leur saison par ce déplacement, ayant dû reporter la rencontre de la 1ère journée contre Aston Villa.

N’ayant pas joué lors de la première journée la semaine passée, l’équipe de Pep Guardiola entre en lice avec un déplacement sur la pelouse des Wolves. Quelques semaines après leur élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Kevin De Bruyne auront l’ambition de bien débuter leur nouvelle campagne. Malgré leur victoire lors de la première journée face à Sheffield United (2-0), les Wolves viennent tout juste de se faire sortir d’entrée en Carabao Cup face à Stoke City (1-0). Loin d’être une situation idéale avant de retrouver Manchester City.

L’entraîneur de Wolverhampton est seulement privé du latéral espagnol habituellement titulaire Jonny Castro (ex-Celta Vigo), blessé, et de l’ailier Diogo Jota, qui vient de quitter le club pour Liverpool. Durant l’intersaison, les Wolves ont vu également partir le très offensif Matt Doherty (Tottenham). Buteur le week-end dernier, l’attaquant mexicain Raul Jimenez (17 buts et 6 passes décisives l’an passé) est reparti sur de bonnes bases.

Cet été, Manchester City a tourné une page en laissant partir l’historique David Silva qui avait cependant moins joué lors de la dernière saison. Pep Guardiola peut toujours compter sur le gardien Ederson, les défenseurs Walker et Laporte, des milieux Rodri, Bernardo Silva et De Bruyne et des attaquants Mahrez, Sterling et Aguero. Blessé en fin de saison passée, ce dernier ne devrait finalement revenir qu’en novembre. Le fragile défenseur central Laporte est le deuxième Citizen à l’infirmerie en ce début de saison.

