Dorian Dessoleil et les Zèbres sont prêts!

Le capitaine carolo va découvrir l'Europa League, jeudi soir, et il attend ça avec impatience.

Passés tout près d'une qualification directe pour les poules, les Zèbres vont finalement devoir franchir deux tours préliminaires pour espérer y arriver. Mais les Zèbres abordent cette échéance en pleine confiance. "Je ne sais pas si c'est le bon moment, ou pas, mais en tout cas le moral est bon", sourit le capitain des Zèbres.

Mais les Carolos sont surtout prêts physiquement à faire le job. "Comme le dirait le coach, la fatigue, c'est pour les faibles", lance-t-il. "Je ne pense pas qu'on aura de problèmes physiques, on a fait une grosse préparation, on est prêt et je suis sûr qu'on répondra présent."