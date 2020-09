Luis Suarez s'exprime sur son départ de Barcelone : "C'est dur d'accepter de partir"

Après six ans passés à Barcelone, Luis Suarez va prochainement rejoindre l'Atlético Madrid. Ce jeudi, l'attaquant uruguayen était présent en conférence de presse pour faire ses adieux au club catalan.

Ce matin, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec l'Atlético Madrid au sujet du transfert de Luis Suarez. Ainsi, après six saisons passées en Catalogne, l'international uruguayen (113 capes) va donc quitter le Barça. Présent en conférence de presse aujourd'hui, El Pistolero a fait ses adieux au club Blaugrana.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, le joueur de 33 ans est revenu sur les conditions de son départ. Pour rappel, ce dernier a été poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur, Ronald Koeman, qui ne comptait pas sur lui pour la saison 2020/2021. "C'est dur d'accepter de partir [...] Il y avait des spéculations sur les joueurs qui pourraient partir et l'appel de l'entraîneur me l'a confirmé [...] Quand l'entraîneur me l'a dit, je le savais déjà. J'allais continuer à travailler et être respecté jusqu'à ce que je trouve une nouvelle solution. L'entraîneur n'avait aucun problème avec moi. Il ne comptait pas sur moi. Je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli."

L'ancien joueur de Liverpool a également fait part de ses ambitions avec son nouveau club. "J'ai parlé avec Diego (Diego Godin, partenaire en sélection, ancien joueur de l'Atléticon, ndlr) et Antoine (Antoine Griezmann, ancien partenaire à Barcelone, ancien joueur de l'Atlético, ndlr). Je pars avec beaucoup d'enthousiasme et d'attentes. Elle s'est toujours battue pour la Liga et cela reflète que c'est une équipe compétitive et ambitieuse. J'espère accomplir quelque chose d'important dans une nouvelle équipe".