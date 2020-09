🎥 Ligue 1 : Icardi voit double lors de la victoire du PSG à Reims

Reims et le PSG clôturaient la 5e journée de Ligue 1.

Avec un point en quatre rencontres et fraichement éliminés en barrages d'Europa League, Reims connait un début de saison délicat en contraste avec sa très belle saison écoulée.

Toutefois, Thomas Foket (titulaire) et les Rémois n'ont pas fait le poids face au PSG animé offensivement par Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Un doublé d'Icardi a suffit au bonheur des Parisiens. D'abord bien servi par Mbappé, Icardi inscrivait son premier but de la saison d'une frappe croisée nette (9e).

Le PSG gérait malgré les attaques de Reims, et se mettait définitivement aux abris à l'heure de jeu, avec le doublé d'Icardi (62e) à nouveau servi par Mbappé au terme d'une très belle action.

GOAL. Icardi 🔥

Stade Reims 0-2 PSG



The match is live on 👇🏻🔥https://t.co/IkjkfZqbsT



Kindly retweet 🔥



pic.twitter.com/DciFUVSu22 — SnapGoal (@SnapGoal) September 27, 2020

Le PSG trouve son rythme de croisière et remonte au classement tandis que Reims reste enfoncé en bas de classement.