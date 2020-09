Vertonghen : "La Fédération anglaise doit se poser des questions"

Jan Vertonghen invite la Fédération anglaise à se poser les bonnes questions : "Elle doit commencer à se poser de sérieuses questions. Des décisions choquantes ont été prises et elle se caché derrière les arbitres".

Le défenseur pointe implicitement du doigt les deux penaltys litigieux accordés à Manchester United et Newcastle ce week-end. Sur les deux phases, deux fautes de main sont sifflées alors que celles-ci semblent involontaires.

The FA needs to start asking themselves some serious questions. Absolutely shocking decisions and they are hiding behind the referees