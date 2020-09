Nationale 1 : Le RFC Liège contraint au nul à Rupel Boom, les Francs Borains débutent bien

La Nationale 1 faisait son grand retour ce week-end.

Ce dimanche, c'était la suite et la fin de la première journée en Nationale. Trois clubs wallons étaient en action : le RFC Liège, les Francs Borains et l'Olympic Charleroi. Plus tôt durant le week-end, La Louvière Centre s'est inclinée 1-2 contre l'URSL Visé.

En déplacement du côté de Rupel Boom, le RFC Liège n'a rapporté qu'un point après son match nul 0-0 et malgré des occasions pour prendre l'avantage.

De son côté, les Francs Borains ont bien débuté leur saison. Les promus se sont imposés du côté de Tirlemont 2-1 grâce aux buts de Habbas (sur pen.) et de Durieux.

L'Olympic Charleroi a lui aussi bien débuté sa saison puisque les Dogues ont gagné à domicile face à Knokke sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Gadi.