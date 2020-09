Fernando Da Cruz satisfait : "Même si on a trop reculé en fin de match"

Un bon partage pour les Hurlus, dimanche soir, contre le leader du championnat.

L’Excel Mouscron a arraché son troisième point de la saison, dimanche soir, contre le leader du championnat. Et rien que ça, c’est une bonne nouvelle pour les Hurlus qui restaient sur quatre défaites consécutives. "C’est surtout la réaction que j’ai envie de mettre en avant", analyse Fernando Da Cruz.

Hervé Koffi, encore décisif

"On n'avait jamais réussi à revenir au score, quand on était mené à la maison, et contre Charleroi, une équipe qui va lutter pour les premières places cette saison, on l’a fait. Ça va nous faire du bien", ajoute le coach de l’Excel Mouscron, une équipe qui a engrangé contre les Zèbres son premier point au Canonnier.

Un point que Mouscron doit aussi, à son gardien, décidément le Hurlu du début de saison. "On avait bien entamé la seconde période, mais c’est vrai que, dans la dernière demi-heure, on a trop reculé et Charleroi a eu de belles occasions, mais on a encore pu s’appuyer sur un excellent Hervé Koffi", conclut Fernando Da Cruz.