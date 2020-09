Thiago Silva sort du silence et cartonne Leonardo

Le défenseur central a quitté le Paris Saint-Germain après huit années de bons et loyaux services. Néanmoins, le Brésilien aurait préféré un autre départ du club de la capitale.

Thiago Silva a relevé un nouveau défi en ralliant Chelsea libre cet été. Le joueur âgé de 36 ans a évoqué son départ du PSG lors d'un entretien accordé à L'Équipe. Il n'a pas hésité à pointer du doigt Leonardo, le directeur sportif parisien qui avait demandé au joueur de rester jusqu'au Final 8 avant de le relancer pour une prolongation alors que le joueur s'était déjà mis d'accord avec Chelsea.

"Toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ?", a lâché O' Monstro. "Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir", a fait savoir Thiago Silva.