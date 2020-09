Thiago Silva démolit un ancien entraîneur du PSG

Thiago Silva ne garde pas de bons souvenirs du passage de l'un de ses anciens coachs au PSG.

Thiago Silva ne semble pas porter Unai Emery dans son coeur et il l'a démontré lors d'une interview donnée à France Football.

"On n'était pas souvent d'accord. Il était le 'commandant', enfin, il était payé pour ça, donc je respectais son autorité, mais... Lors du match aller contre le Real Madrid, il m'a laissé sur le banc, car il avait besoin d'un défenseur gaucher. C'était son excuse. C'est la première fois que j'en parle, mais j'ai eu du mal à le digérer. Il a laissé Di Maria aussi sur le banc. On a perdu 3-1. Au retour (défaite 2-1 au Parc, NDLR), il n'avait plus besoin de central gaucher ? Il me titularise ! C'est le genre de chose qu'un joueur ne comprend pas. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres", a expliqué le défenseur dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Le technicien espagnol avait également souligné des dissensions avec le défenseur, après son départ de Paris. Il avait notamment indiqué avoir tenté de l'extirper de sa zone de confort en le faisant jouer plus haut, mais que le Brésilien avait toujours refusé.