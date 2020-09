League Cup : Manchester United convaincant, Dominic Calvert-Lewin en feu

Après la victoire de Tottenham face à Chelsea hier (1-1 puis victoire 5-4 aux tirs au but), la League Cup s'est poursuivie avec le quatrième tour de la compétition. Quatre rencontres étaient donc au programme aujourd'hui, avec de nombreuses confrontations entre des clubs de Premier League.

Newport County - Newcastle United

Auteurs d'un début de saison mitigée (3 matchs, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite), les Magpies étaient opposés au modeste club de League Two (quatrième division anglaise), Newport County. Après avoir avoir couru derrière le tableau d'affichage durant la majeur partie de la rencontre (Tristan Abrahams ayant ouvert le score à la 5ème minute) et être revenu grâce à Jonjo Shelvey dans le money-time (87ème), le club à la tunique noire et blanche a fini par s'imposer aux tirs au but (4-5).

Burnley - Manchester City

De leurs côtés, les Sky Blues se sont imposés assez facilement face aux dix-huitième de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont été enmenés par une Raheem Sterling en feu, auteur d'un doublé (35ème, 49ème) et d'une passe décisive sur le premier but de Ferran Torres (65ème) sous ses nouvelles couleurs (voir vidéo ci-dessous). Score final : 0-3.

Brighton Albion - Manchester United

Peu convaincants depuis le début de saison (2 matchs, 1 victoire, 1 nul), Manchester United s'est nettement imposé face aux coéquipiers de Leandro Trossard (sur le banc au coup d'envoi). Grâce à Scott Mctominay (44ème), Juan Mata (73ème) et Paul Pogba (80ème), les Red Devils ont facilement validé leur billet pour le prochain tour. Score final : 0-3.

Everton - West Ham

Déjà auteur d'un triplé face à West Bromwich Albion en championnat le 19 septembre (victoire 5-2), Dominic Calvert-Lewin a de nouveau inscrit un hat-trick (11ème, 78ème, 84ème) ce soir. Face à West Ham, l'international espoir anglais a brillé, tout comme Richarlison, lui aussi buteur (56ème). Dès le retour des vestiaires, les Hammers étaient pourtant parvenus à revenir dans le match grâce à Robert Snodgrass (47ème). Score final : 4-1.

Before this season, Dominic Calvert-Lewin had never scored a hat-trick in senior football.



⚽️⚽️⚽️ vs. West Brom

⚽️⚽️⚽️ vs. West Ham



After five games in 2020-21, he has two. 🤯 pic.twitter.com/epXStEs2JV