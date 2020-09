Martinez explique les retours de Batshuayi et Benteke au détriment de Dimata

Pas de Landry Dimata cette fois : l'Anderlechtois avait découvert la sélection le mois passé, mais cède cette fois sa place à Christian Benteke et Michy Batshuayi.

Le manque de forme de Christian Benteke et Michy Batshuayi lors des derniers rassemblements internationaux avait permis à Landry Dimata de découvrir les Diables Rouges pour la première fois. Un rêve qui n'aura pas survécu au retour des deux joueurs de Crystal Palace : Benteke et Batshuayi sont désormais opérationnels. "C'était une opportunité idéale pour Nany de découvrir la sélection la dernière fois", concède Martinez en conférence de presse.

"Il a ainsi pu s'intégrer au groupe, voir comment les choses s'y passaient. Mais cette fois, Christian Benteke et Michy Batshuayi sont pleinement disponibles et Dimata n'est donc pas repris". Une motivation de plus pour lui qui a perdu sa place de titulaire à Anderlecht.