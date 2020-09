Radja Nainggolan ne devrait pas faire long feu à l'Inter Milan

Radja Nainggolan est entré au jeu le week-end passé avec l'Inter Milan, mais son duo avec Arturo Vidal au milieu de terrain ne devrait pas devenir une vision courante en Serie A.

Radja Nainggolan, déjà annoncé out pour le match contre Bénévent lors de la prochaine journée, pourrait bien quitter l'Inter Milan dans les jours à venir : d'après Sky Italia, Cagliari, qui n'a jamais caché son envie de garder le joueur (prêté la saison passée), aurait trouvé un accord avec l'Inter pour un transfert aux alentours de 12 millions d'euros.

Nainggolan retrouverait ainsi le club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe et de l'Italie de 2010 à 2014, et où il avait fait son retour la saison passée. Le Ninja signerait pour 3 ans en Sardaigne, et deux jeunes intéristes iraient également rejoindre Cagliari.