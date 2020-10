🎥 Le but ridicule qui offre à La Gantoise une place dans le chapeau 1 de l'Europa League

Franko Andrijasevic ne s'attendait pas à effectuer sa plus belle action pour La Gantoise ... sous les couleurs de Rijeka. L'ex-flop des Buffalos, retourné au pays, a conclu d'une pichenette une action surréaliste sur la pelouse de Copenhague : récupération chanceuse au milieu, défenseurs s'entre-taclant. Quant à sa pichenette, elle avait touché la latte ... mais termine au fond après avoir rebondi sur l'infortuné Ankersen (0-1, score final).

Cette élimination surprenante du FC Copenhague permet à La Gantoise ... de prendre la place des Danois dans le chapeau n°1, évitant au passage des adversaires comme Arsenal, Tottenham, le CSKA Moscou, la Roma ou encore le Napoli.

A new Chaplin movie being recorded in Copenhagen this afternoon😂pic.twitter.com/j1CQQSqz3N