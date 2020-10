Le Lech Poznan a résisté jusqu'au bout à Charleroi: "Une fin de rencontre très difficile"

Au terme d'un match particulièrement accroché, le Lech Poznan s'est offert une place en phase de poules de l'Europa League. Malgré la poussée des Zèbres en seconde période.

Les Polonais du Lech Poznan auront dû serrer les dents, mais ils sont arrivés à leur fin. Au bout de leur quatrième match en éliminatoires, les troupes de Dariusz Zuraw ont validé leur qualification pour les poules de l’Europa League, un bonheur que le club polonais attendait depuis cinq ans.

"Fier"

Et le coach du Lech Poznan était évidemment ravi, jeudi soir, dans les travées du Stade du Pays de Charleroi. "Je suis très fier du chemin accompli par les joueurs. Il y avait quatre étapes à franchir, contre des adversaires solides, et ils l’ont fait."

Et si Poznan avait, relativement bien passé ces trois premiers tours (11 buts marqués, pas un seul encaissé), le barrage aura été plus accroché. "C’était une fin de rencontre très difficile, Charleroi nous a fait mal, surtout quand on était à dix, mais mes joueurs ont tenu le coup et notre gardien a fait un grand match", conclut Dariusz Zuraw.