La Côte d'Ivoire face aux Diables avec deux revenants et deux Brugeois

Le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a révélé son premier groupe et réservait une surprise avec le retour de deux anciens cadres.

Gervinho (33 ans) et Serey Dié (35 ans) n'étaient plus apparus en sélection depuis, respectivement, 2017 et 2015. L'ancien d'Arsenal n'avait plus été repris depuis l'échec des qualifications au Mondial 2018, tandis que le joueur du FC Sion avait pris sa retraite internationale l'année passée et fait finalement son retour.

Côté belgicains, Simon Deli et Odilon Kossonou (FC Bruges) sont tous deux là.