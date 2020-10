Carrasco remplaçant, Suarez muet: l'Atletico toujours à l'arrêt

Après un carton inaugural, l'Atletico marque le pas.

Avec Luis Suarez au coup d’envoi, mais sans Yannick Carrasco, l’Atletico Madrid de Diego Siméone espérait faire oublier le faux pas de mercredi (un 0-0 a Huesca). C’est manqué pour les Colchoneros.

Parce que comme mercredi, les coéquipiers de Yannick Carrasco, monté au jeu pour le dernier quart d’heure, n’ont pas été capables de faire la différence.

Un seul tir cadré et un deuxième match sans marquer, l’Atletico se contente du partage contre Villarreal (0-0) et occupe la dixième place avec 5 unités. Villarreal est en tête avec 8 points, mais un match de plus.