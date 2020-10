Le Standard sur le point de perdre un taulier : "Le premier mercato est chez nous"

À quelques jours de la fin du mercato, le Standard de Liège semble proche de perdre Kostas Laifis qui entame déjà sa cinquième saison en bord de Meuse.

Kostas Laifis, sur le départ, est sorti après un choc à la tête ce jeudi soir contre Fehervar. "Il a passé des examens, et tout a l'air ok. On verra ensuite sur les terrains d'entraînement cet après-midi. Un départ le concernant ? Je n'aime pas commenter les rumeurs. Moi je préfère garder mes joueurs et je suis vraiment content de la cohésion qui existe dans mon groupe. Je fais confiance à mes dirigeants. Néanmoins, il faut admettre que parfois c'est compliqué de les conserver comme pour Mergim (Vojvoda). Quant une belle proposition arrive sur la table et qu'il y a une promotion sportive...", a expliqué Philippe Montanier.

L'entraîneur principal des Rouches est satisfait de ses réservistes qui répondent présents quand on fait appel à eux. Dès lors, le Français ne craint pas le marché des transferts. "Le premier mercato est chez nous, il doit être à l'Académie. Je n'y suis pour rien si nos jeunes sont bons. J'ai de la chance de les avoir et is confirment toute la confiance que j'ai placée en eux", a conclu Montanier.