Capé une fois avec les Diables, Denis Odoi se tourne vers la sélection ghanéenne

De retour en Premier League, l'ancien Mauve ne croit plus à de nouvelles sélections chez les Diables Rouges et se tourne vers le Ghana.

A 32 ans, Danis Odoi s'apprête à découvrir une nouvelle sélection nationale. Comme il le confirme à Humo, il ne pense pas qu'il sera rappelé chez les Diables Rouges, huit ans après son unique apparition, contre le Monténégro. "J'ai encore longtemps espéré une autre sélection, mais au bout d'un moment, j'ai abandonné l'idée", explique le défenseur de Fulham.

Pourtant, il peut encore espérer évoluer au niveau international. Avec le Ghana. "Ce match avec les Diables Rouges était un match amical, donc ça ne fait pas office de choix définitif."

Et il a d'ailleurs déjà eu des contacts avec la sélection ghanéenne. "La procédure est déjà entamée. En tant que footballeur, j'ai toujours voulu être compétitif au plus haut niveau et la possibilité d'apprendre à connaître mes origines joue également un rôle dans mon choix", explique encore l'ancien Anderlechtois.