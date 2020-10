Dedryck Boyata: "Me donner à 200% à chaque fois que j'ai la possibilité de jouer"

Forfait lors du dernier rassemblement des Diables Rouges, Dedryck Boyata avait manqué une opportunité de se mettre en évidence, mais il devrait, cette fois recevoir sa chance.

Pourtant Dedryck Boyata ne se focalise pas trop sur cette éventuelle chance qu'il pourrait recevoir, même si, comme n'importe qui, il espère monter sur la pelouse lors des trois prochains matchs de l'équipe nationale. "Je ne vais pas mentir, ce que je voudrais, ce dont je rêverais, c'est de pouvoir être titulaire et de jouer autant que possible avec l'équipe nationale et d'aller à l'Euro pour y jouer un maximum", explique-t-il.

Mais le défenseur central du Hertha Berlin sait que la concurrence est rude. "Je me retrouve dans une sélection pleine de joueurs talentueux. Tout ce que je peux garantir c'est quand je suis sur le terrain, je me donne à 200% Je pense que c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Je pense déjà avoir montré ce que je pouvais faire, mais dire qui jouera, ça ne je n'en sais rien."