🎥 Noa Lang est prêt à martyriser la Pro League

On a beaucoup parlé d'un attaquant de pointe à Bruges, mais c'est finalement un ailier qui a débarqué au Jan Breydel. Et pas n'importe quel joueur.

Pour les suiveurs de la Eredivisie, Noa Lang n'est pas un inconnu. Pilier de l'équipe "Jong Ajax" qui évolue en deuxième division hollandaise, le jeune international espoirs de 21 ans a une belle étiquette collée dans le dos: celle d'un grand espoir hollandais.

Certains n'arrivent pas à se défaire de cette étiquette et sombrent dans l'oubli. Lang a lui décidé de quitter l'Ajax pour avoir plus de temps de jeu. Neres, Promes et l'arrivée de Anthony ne l'aidaient pas à se faire une place au soleil, et Bruges a été une opportunité qu'il a su saisir.

Jouer le titre dans un championnat mais aussi la Ligue des Champions et l'Europe sur plusieurs années, sans se mettre la barrière de la langue: son choix est réfléchi et aussi ambitieux. Le Hollandais l'est et ne vient pas à Bruges pour cirer le banc.

Quand on voir ses qualités, ses dribbles, sa vitesse, sa technique, sa façon de casser les lignes avec une passe verticale, les défenses de Jupiler Pro League peuvent avoir peur. Noa Lang sera l'une des attractions du championnat cette saison et l'option d'achat de 6 millions que Bruges payera est un cadeau du ciel.