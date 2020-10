La déchéance de Giannelli Imbula

Il avait un grand avenir devant lui lorsqu'il portait les couleurs de l'Olympique de Marseille. Depuis, le milieu de terrain a accumulé les mauvais choix et est maintenant au plus bas.

Giannelli Imbula a longtemps été au centre de l'actualité. Le milieu de terrain qui a depuis choisi de porter le maillot de l'équipe nationale du Congo avait un temps été cité pour rejoindre.... les Diables Rouges puisqu'il est né à Vilvoorde.

A l'époque, il portait les couleurs de l'Olympique de Marseille et il crevait l'écran. Nous étions en 2014 et il a ensuite fait certains choix de carrière discutables. Il est allé à Porto, avant de tenter sa chance en Premier League à Stoke City... sans s'y imposer.

La suite? Toulouse, le Rayo Vallecano, Lecce et enfin Sotchi. Depuis il n'a plus de club et ce mercredi, le club de Guingamp a annoncé que le milieu de terrain allait s'entraîner avec son équipe réserve pour se refaire une santé. Une carrière de footballeur est parfois bizarre et à 28 ans Imbula pourrait encore avoir quelques belles années devant lui.