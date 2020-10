Les conseils de Roberto Martinez aux néo-Diables qui affronteront la Côte d'Ivoire

Roberto Martinez n'en a pas fait un mystère : il va utiliser l'amical contre la Côte d'Ivoire pour permettre à de nouveaux venus de faire leurs gammes avec l'équipe nationale. Mais il attend beaucoup de cette rencontre.

"C’est une opportunité unique pour les jeunes joueurs et je suis sûr que, dans ce sens, on va vivre un match fantastique": en une phrase, Roberto Martinez a confirmé, mercredi soir, que certains nouveaux venus de sa sélection, auront l’occasion de fouler la pelouse du Stade Roi Baudouin, jeudi soir.

Même si le sélectionneur n’a pas souhaité en dire plus sur le onze de base qu’il alignera jeudi. "Je peux juste vous dire que c’est Simon Mignolet qui guidera l’équipe depuis les buts", sourit le coach de l’équipe nationale.

"Tous les matchs sont importants"

Mais on peut facilement déduire que des garçons comme Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers et sans doute Joris Kayembe et Dodi Lukebakio recevront l’occasion de s’illustrer.

Et même s’il s’agit d’une joute amicale, Roberto Martinez en attend beaucoup. "Le profil des matchs de préparation a évolué ces dernières années, mais tous les matchs comptent pour le classement FIFA. Et tous les matchs sont importants pour les joueurs, dans la perspective de l’Euro, où il n’y aura que 23 joueurs sélectionnés."

Le message est clair et Roberto Martinez espèrent que les néo-Diables Rouges profiteront de l’instant. Le message que je veux leur transmettre, c'est: 'Appréciez ce moment-là. Vous êtes ici parce que vous le méritez et parce que vous avez le talent. Le reste se fera dans l'attitude'. C'est une opportunité pour ces jeunes talents de montrer ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe nationale..."