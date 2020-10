🎥 Buteur il y a 4 ans face au Real Madrid, Thibault Moulin rejoint un club de Division 6

L'ancien joueur de Waasland-Beveren retrouve sa région natale.

Formé à Caen, Thibault Moulin avait rejoint Waasland-beveren lors de la saison 2015-16. Après une saison complète et solide, il rejoignait la Pologne et le Legia Varsovie sous les ordres d'un certain Besnik Hasi.

Après 2 titres de champion, une coupe de Pologne et une participation à la Ligue des Champions en 2 saisons (et un beau but face au Real Madrid), il rejoint le PAOK avant de connaitre deux prêts consécutifs (en Grèce et en Turquie).

A 30 ans seulement, le médian revient dans la région de Caen mais pas dans le club qui évolue en Ligue 2, mais à La Maladrerie, un club de Régional 1 (Div.6).

Vous l'attendiez â˜ș



✍ La MOS est fière de vous annoncer la signature de @thib_mou pour la saison 2020-2021.#BienvenueThibault #R1Normandie pic.twitter.com/LiEbTH5xqW — Maladrerie O.S (@MaladrerieCaen) October 9, 2020

Choix étonnant à 30 ans seulement, pour celui qui avait inscrit un superbe but face au Real Madrid mais compréhensible pour le joueur qui retourne dans sa région d'origine.