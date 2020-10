Au moins un Diable jouera les trois matchs malgré tout : "Je ne suis pas inquiet"

La Côte d'Ivoire jeudi, l'Angleterre dimanche et l'Islande mardi : Simon Mignolet débutera ces trois rencontres, alors que Roberto Martinez ne voulait pas qu'un Diable dispute les trois matchs.

Le retour de Thibaut Courtois à Madrid a changé les plans de Simon Mignolet : déjà prévu titulaire pour ce jeudi contre la Côte d'Ivoire, il devra également jouer à Wembley et à Reykjavik. "Oui, j'avais dit qu'aucun joueur ne disputerait les trois rencontres. Mais aucun ne disputera les trois rencontres en entier", lance malicieusement Roberto Martinez après la rencontre. Hendrik Van Crombrugge a en effet disputé les dernières minutes du match.

"La blessure de Thibaut a changé les choses. Simon a plus de 100 sélections et pour un gardien de but, les choses sont différentes. Je ne suis pas inquiet qu'il doive jouer les trois rencontres", assure le sélectionneur. Van Crombrugge, de son côté, a pu faire ses débuts ... et a encaissé un penalty frustrant. "Il travaille très bien avec la sélection et a mérité sa chance. Ce furent trois jours incroyables pour lui, il vient de devenir papa. Il aura d'autres occasions de jouer 90 minutes".