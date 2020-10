Clément Tainmont se livre: "Le cri du coeur d'un joueur qui a encore envie"

Il y a quelques jours, Clément Tainmont a lancé un cri du coeur: à la recherche d'un club depuis la fin de son contrat à Malines, CT7 nous a accordé une longue interview que nous vous dévoilons en plusieurs parties.

Clément Tainmont est un joueur entier, il l'a démontré tout au long de sa carrière. Le désormais ancien joueur du FC Malines a décidé il y a quelques jours de s'exprimer sur ses réseaux sociaux afin de faire connaître sa situation. Il a accepté de se confier à Walfoot.be et a, comme toujours, répondu avec le coeur.

"Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que l'on puisse entendre le ressenti du joueur. Les clubs discutent avec qui? Les agents ou les représentants, mais jamais en direct avec nous. Ils ne savent pas ce que l'on veut, ce à quoi on aspire."

C'est avec ces mots qu'il commence la longue interview qu'il nous a accordé. Il s'explique ensuite sur le pourquoi du message sur les réseaux sociaux: "Cette année, le mercato a été extrêmement long, et il dure encore pour les joueurs sans contrat. Je me suis dit: à situation particulière, action particulière. J'ai décidé de prendre les choses en main, m'exprimer et espérer aussi le soutien des gens, qui se souviennent de ce que j'ai pu apporter dans les clubs où je suis passé. Je me suis dit que ça pourrait passer sous le regard de quelqu'un qui a un club. Le but, c'était surtout de me faire entendre. C'était le cri du coeur d'un joueur qui a encore envie".

L'ailier français, passé par Charleroi, revient aussi sur son printemps et sur son été... très calme: "Je n'ai discuté avec aucun club, c'est comme cela. C'est finalement comme cela que cela se passe durant le mercato. Les clubs appellent les agents, et si ils s'accordent cela passe par les entraîneurs et enfin on en arrive au joueur. On reste là, à attendre que nos agents nous recontactent et c'est très long. On attend une réponse qui n'arrive pas, même si elle est négative".