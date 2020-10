Manchester United piste un défenseur de Burnley

La défense de Manchester United a bien besoin de sang neuf mais les comptes mancuniens n'ouvrent pas la porte à des folies dépensières.

James Tarkowski, défenseur de Burnley de 27 ans, pourrait débarquer à Manchester United lors du prochain mercato hivernal qui débutera le 1er janvier 2021.

Pourtant, le joueur qui a aussi porté le maillot de Brentford et qui a deux sélections en équipe nationale n'est pas la piste numéro 1. Les deux joueurs prioritaires sont Dayot Upamecano et Kalidou Koulibaly mais le Français et le Sénégalais sont très chers.

D'après le Daily Mirror, Tarkowski ne coûterait "que" 40 millions d'euros. Deux fois moins cher que les deux défenseurs pré-cités. Cette saison, Manchester United a encaissé 11 buts en 3 rencontres.