Percy Tau pourrait-il rentrer plus tôt que prévu à Brighton ?

Prêté par Brighton & Hove Albion, Percy Tau s'impose au RSC Anderlecht, mais n'espérait pas découvrir la Premier League de sitôt. Le Brexit pourrait changer les choses.

Anderlecht a-t-il encore du souci à se faire ? D'après le média anglais The Athletic, Brighton & Hove Albion aurait inclus plusieurs clauses lors du prêt de Percy Tau au RSCA. Parmi celles-ci, une condition jusqu'ici respectée par les Mauves : pour que le prêt soit gratuit, Tau devait entrer en action un certain nombre de fois, ou Anderlecht devra payer. Brighton ne veut pas revivre le scénario de la saison passée, lors de laquelle le Sud-Africain a perdu une partie de sa précieuse valeur marchande (de 6 à 4 millions d'euros en un an).

Une autre clause pourrait, elle, bien être activée quoi qu'Anderlecht fasse : Percy Tau peut être rappelé par Brighton & Hove Albion si le joueur obtient son permis de travail. Jusqu'ici, les conditions étaient presque impossibles à remplir à si court terme, mais le Brexit pourrait changer les choses. Et si Tau venait à pouvoir jouer en Angleterre, les Seagulls pourraient faire une affaire : 15es de Premier League, ils pourraient obtenir un renfort à moindre coût en période de coronavirus.

Ce scénario n'est naturellement, à l'heure actuelle, que des "si" et des "peut-être" ; un permis de travail ne sera pas facile à obtenir, même post-Brexit, et il faudrait que Brighton en fasse un cheval de bataille. Mais la direction anderlechtoise a bien assez de soucis sur son bureau à l'heure actuelle ...