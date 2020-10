Seraing frappe un grand coup en signant Danijel Milicevic

Sans club depuis le 30 juin dernier, le Bosnien a retrouvé un nouveau point de chute.

À 34 ans et trois mois après la fin de sa deuxième aventure eupenoise, Danijel Milicevic rebondit au RFC Seraing, actuel leader de D1B. Le meneur de jeu a paraphé un contrat de deux saisons au Pairay et portera son numéro habituel, le 77. Il tentera d'apporter son expérience à une jeune équipe en plein apprentissage. Le médian, qui a disputé plus de 200 rencontres en Jupiler Pro League, sous les couleurs de La Gantoise, Charleroi ou Eupen, avec 31 buts à son compteur et près de 50 assists délivrés, représente un sacré renfort pour les Sérésiens.

Non prolongé par Eupen cet été, Mili avait l'un des artisans majeurs du maintien des Pandas lors du dernier exercice. Le milieu offensif avait terminé meilleur buteur (5 buts) et meilleur passeur (7 passes décisives) de la formation germanophone.