Un précieux succès pour Christian Kabasele

Battus avant la trêve internationale, Christian Kabasele et ses partenaires s'accrochent au top 6.

Relégué en Championship en début de saison, Watford n'a pas fait mystère de ses ambitions: remonter le plus vite possible en Premier League. Les Hornets se présentaient pour à Derby County avec un bilan mitigé de 7 points sur 12.

Mais un petit but aura suffi à l'équipe de Christian Kabasele, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. C'est Joao Pedro, d'une superbe frappe enroulée, qui l'a inscrit à un quart d'heure du terme de la rencontre. Suffisant pour permettre à Watford d'effacer Derby County (0-1) et de s'installer provisoirement à la cinquième place, à deux points du duo de tête, composé de Reading et Bristol City.